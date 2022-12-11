Краснодар, 11 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся свыше 280 грузовиков. Об этом 11 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Peter Mooney Грузовики

В пресс-службе уточнили, что в поселке Ильич на накопительной парковке свою очередь на Керченскую переправу ждут водители 288 автотранспортных средств.

Утоняется, что на перехватывающей площадке работают добровольцы.

«На парковках в районе ст. Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует», — приводят журналисты сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Керченская паромная переправа за минувшие 24 часа перевезла 192 автомашины и 171 пассажира.

Согласно данным на 10 декабря в первой половине дня очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края составляла 184 автомобиля.