Донецк, 11 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град», сообщили 11 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:42 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отметим, что боевики ВСУ уже третий раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

В 15:50 мск был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенного пункта Тоненькое, который расположен в Киевском районе города Донецка.

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