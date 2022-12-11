Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов в жилые дома в Киевском районе
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов в дома и клубах дыма над рынком «Маяк»
Донецк, 11 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими нацистами Киевского района Донецка повреждены два многоквартирных дома. Об этом 11 декабря сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Согласно опубликованным данным, прямое попадание было зафиксировано по улице Артема.
Также зафиксированы попадания на пересечении ул. Молодых Шахтеров и ул. Челюскинцев.
На опубликованных кадрах также видны клубы дыма над рынком «Маяк».