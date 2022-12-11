Донецк, 11 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими нацистами Киевского района Донецка повреждены два многоквартирных дома. Об этом 11 декабря сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно опубликованным данным, прямое попадание было зафиксировано по улице Артема.

Также зафиксированы попадания на пересечении ул. Молодых Шахтеров и ул. Челюскинцев.

На опубликованных кадрах также видны клубы дыма над рынком «Маяк».