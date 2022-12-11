Белград, 11 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Сербия продолжит борьбу за урегулирование ситуации в Косово, будет действовать правовыми средствами, заявил 11 декабря президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия!

В частности, в Белграде будут добиваться того, чтобы Приштина в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями сформировала Сообщество сербских общин, отметил он.

Единственный путь к нормализации отношений — уважать права и интересы сербов, соблюдать все заключенные соглашения, добавил президент Сербии.

Ранее премьер-министр республики Ана Брнабич отметила, что действия Приштины демонстрируют явное пренебрежение к ранее достигнутым договоренностям.

Ситуация в Косово в очередной раз обострилась 8 декабря, когда сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в правительстве Сербии.

10 декабря в сербских городах на севере края (у границы с основной территорией Сербии) начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отреагировал на эти события обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады.