Берлин, 11 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Германии намерены ужесточить закон о ношении оружия из-за опасений, которые связаны с планировавшимся ранее группой лиц государственным переворотом. Об этом 11 декабря написала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на своей странице в социальной сети.

Цитата из кф «Андалузский пес». реж. Луис Бунюэль. Франция. 1929 Оружие

По её словам, не менее чем у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие.

Она также добавила, что нужно усилить давление со стороны всех инстанций.

«Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии», — сообщила министр, добавив, что страна столкнулась не с «безобидными чудаками», а с подозреваемыми в терроризме.