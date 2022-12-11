Одесса, Украина, 11 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В настоящее время без электроснабжения остаются около 300 тысяч жителей Одессы и области, сообщил 11 декабря глава областной военной администрации Максим Марченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Днем ранее этот показатель был в пять раз выше.

10 декабря в энергокомпании ДТЭК отмечали, что в Одесской области с энергоснабжением сложилась «сложная ситуация» — были отключены все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры.

Также в регионе сохраняются значительные проблемы с водоснабжением.