Новосибирск, 11 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Новосибирске без отопления и горячей воды 11 декабря остались 26 многоквартирных домов. Причина — дефект на внутриквартальной теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Dorus.ru Теплосеть

Согласно опубликованным данным, теплоснабжение и горячее водоснабжение планируется восстановить в правобережной части Новосибирска к полуночи.

По данным прокуратуры Октябрьского района Новосибирска, начата проверка ресурсоснабжающей организации.

Отметим, что более 70% теплосетей в городе старше 25 лет и нуждаются в замене.