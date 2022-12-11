Берлин, 11 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Власти Евросоюза решили выделить Украине кредит в размере €18 млрд в 2023 году, проигнорировав несогласие Венгрии. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали это решение в комментариях к соответствующей публикации.

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Пользователи отметили, что Евросоюз вопреки своим же правилам «растратил» деньги налогоплательщиков ради Украины — страны, не только погрязшей в коррупции, но и не входящей в ЕС. Кроме того, Брюссель обвинили в лицемерном отношении к Венгрии.

Так, пользователь Walter l задался вопросом, остались ли в ЕС хоть какие-нибудь принципы? Ведь заседающих в Еврокомиссии представителей самих подвергают аресту за коррупцию.

«Во что мы ввязались с Евросоюзом?» — написал читатель.

Peter p. заявил, что посторонняя страна почему-то получает деньги от ЕС, следовательно, это растрата налогов.

«Прекрасному Мистеру Зеленскому нужно снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!» — потребовал пользователь.

Комментатор Eckbert S. возмутился, что одну из стран ЕС бойкотируют, при этом чужая получает миллиарды.

«Мистер З» будет доволен, пишет читатель Brain, так как выделенный европейцами транш напрямую попадёт в Панаму.

Dirk S. назвал Украину «бездонной дырой», которая получит налоги европейцев, не проявляя никакого желания закончить конфликт через переговоры.

Читатель Hangover Karlo подчеркнул, что Венгрию, входящую в ЕС, Брюссель игнорирует и одалживает деньги внешней стране, опережающей Венгрию по индексу коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз намерен обойти вето, которое наложила Венгрия, и выделить деньги Киеву не из общего бюджета ЕС, а из бюджетов отдельных стран.

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