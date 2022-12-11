Киев, 11 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом 11 декабря Зеленский написал в telegram-канале.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже», — написал Зеленский.

Также, по его словам, обсудили реализацию десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Зеленский на саммите G20 назвал десять пунктов своей формулы для установления мира.