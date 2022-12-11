Североморск, Мурманская область, 11 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Фрегат ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил межфлотский переход и прибыл в Североморск. Об этом 11 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны России Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

В ведомстве пояснили, что судно находилось на плановом техническом обслуживании на «Кронштадтском морском заводе». После проведения восстановительных работ фрегат совершил ряд выходов в Балтийское море для проверки готовности вооружения.

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Известно, что в рамках испытаний корабль успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным комплексом «Полимент — Редут».

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В министерстве рассказали, что экипаж фрегата также провёл ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне и отработал взаимодействие со спасательно-буксирным судном Северного флота «Алтай».

В ближайшее время экипаж фрегата приступит к решению плановых задач боевой подготовки нового учебного года.

Ранее стало известно, что российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» завершил первый этап заводских ходовых испытаний, которые проходили в Финском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, командный пункт киевских боевиков на запорожском направлении был уничтожен боевыми расчетами крупнокалиберных 120-мм минометов 2Б11 ЮВО, говорится в информации Министерства обороны России.