Фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в Североморск
Фрегат «Адмирал Горшков» завершил плановое техобслуживание и вернулся в Североморск
Североморск, Мурманская область, 11 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Фрегат ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил межфлотский переход и прибыл в Североморск. Об этом 11 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве пояснили, что судно находилось на плановом техническом обслуживании на «Кронштадтском морском заводе». После проведения восстановительных работ фрегат совершил ряд выходов в Балтийское море для проверки готовности вооружения.
Читайте также: Military Watch назвал бесценным активом России тяжеловес Су-35
Известно, что в рамках испытаний корабль успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным комплексом «Полимент — Редут».
В министерстве рассказали, что экипаж фрегата также провёл ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне и отработал взаимодействие со спасательно-буксирным судном Северного флота «Алтай».
В ближайшее время экипаж фрегата приступит к решению плановых задач боевой подготовки нового учебного года.
Ранее стало известно, что российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» завершил первый этап заводских ходовых испытаний, которые проходили в Финском заливе.
Как сообщало ИА REGNUM, командный пункт киевских боевиков на запорожском направлении был уничтожен боевыми расчетами крупнокалиберных 120-мм минометов 2Б11 ЮВО, говорится в информации Министерства обороны России.