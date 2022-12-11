Ярославль, 11 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Двое взрослых и двое детей застряли в кабинках колеса обозрения в Ярославле. На помощь им пришли спасатели, сообщает 11 декабря портал «76.ru».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинка колеса обозрения в Крылатском

Аттракцион остановился утром из-за короткого замыкания в щитке управления. В этот момент в двух кабинках находилось по взрослому с ребёнком.

Сначала спасатели пытались запустить оборудование и вручную прокрутить колесо, но затем решили эвакуировать людей с помощью пожарной машины.

По информации МЧС, людей вызволили из кабинок в 15:40 по местному времени.