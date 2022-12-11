Баку, 11 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в Карабахе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, распространенном 11 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Согласно опубликованным данным, азербайджанская сторона призвала предоставить доступ к месторождениям, находящимся в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

«Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям», — говорится в сообщении.