МИД Азербайджана передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе
МИД Азербайджана призвал РФ предоставить доступ к месторождениям в Карабахе
Баку, 11 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в Карабахе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, распространенном 11 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нагорный Карабах
Согласно опубликованным данным, азербайджанская сторона призвала предоставить доступ к месторождениям, находящимся в зоне ответственности российского миротворческого контингента.
«Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям», — говорится в сообщении.