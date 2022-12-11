Донецк, 11 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Второй раз за день боевики ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации пресс-службы, в 15:50 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенного пункта Тоненькое, который расположен в Киевском районе города Донецка.

Уточняется, что по этому населённому пункту украинские боевики выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Рано утром ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня Ворошиловский, Калининский р-ны Донецка. Тогда они выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град».