Париж, 11 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Франция загоняет свои промышленные предприятия в сложное положение, отказываясь от российского газа и закупая дорогой американский СПГ. Об этом 11 декабря заявил глава французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур в эфире телеканала BFM.

(сс) IllianDerex Эрик Земмур

«Проблема в том, что мы собираемся уничтожить то, что осталось от нашей промышленности», — сказал Земмур.

По его словам, немногие оставшиеся в стране предприятия размышляют о том, чтобы переехать в другую страну, где энергия гораздо дешевле, например в США.

Он добавил, что власти Франции отказываются от российского газа, чтобы поспешить закупаться в США сжиженным природным газом (СПГ). Кроме того, Земмур призвал выйти из европейской энергетической системы.