Подольск, Московская область, 11 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В квартире в подмосковном Подольске найдены тела трех человек, семья могла отравиться угарным газом. Об этом 11 декабря сообщили в региональном главном управлении СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

Отмечается, что 11 декабря в полицию поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, смерть людей могла наступить в результате отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мать и семеро её детей были госпитализированы после отравления угарным газом в Кировской области.

Возраст пострадавших детей от года до 14 лет, все на момент госпитализации находились в сознании. Состояние матери и детей оценивается врачами как среднетяжёлое.