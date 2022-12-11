Москва, 11 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 11 декабря обсудили совместные проекты в энергетической сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Речь шла, в частности, о проектах в газовой сфере, в том числе — о создании «газового хаба» в Турции.

Как сообщалось ранее, в числе обсужденных Путином и Эрдоганом тем были также российская военная спецоперация, «зерновая сделка» и урегулирование ситуации в Сирии.

9 декабря глава Газпрома Алексей Миллер посетил Турцию и провел переговоры с Эрдоганом, главной их темой стал «газовый хаб».