Путин и Эрдоган поговорили о газовом хабе и других энергопроектах
Москва, 11 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 11 декабря обсудили совместные проекты в энергетической сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Речь шла, в частности, о проектах в газовой сфере, в том числе — о создании «газового хаба» в Турции.
Как сообщалось ранее, в числе обсужденных Путином и Эрдоганом тем были также российская военная спецоперация, «зерновая сделка» и урегулирование ситуации в Сирии.
9 декабря глава Газпрома Алексей Миллер посетил Турцию и провел переговоры с Эрдоганом, главной их темой стал «газовый хаб».