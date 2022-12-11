Москва, 11 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Певец Андрей Губин переехал из столицы в подмосковный посёлок из-за болезни, приступы которой провоцирует обычный шум. Об этом сообщает портал Woman.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве. Земляной Вал

Более 20 лет исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» страдает от левосторонней прозопалгии — лицевой боли. Приступы боли возникают в том числе из-за шума.

Ремонт у соседей и стройка под окнами мешали ему в Москве, в доме на Земляном Валу. Теперь артист перебрался в посёлок Глаголево Парк под Наро-Фоминском. Там же живёт, к примеру, вдова Александра Градского Марина Коташенко.

«Тут лес, красиво. Но что хочу сказать, что тишины особой тоже нет. Построили посёлок, самый большой в Европе, но и тут беспокойно, вертолёты постоянно над нами летают. Жить невозможно», — пожаловался Губин.

Артист рассказал, что собирается побольше гулять, проводить время на свежем воздухе. Всё-таки в загородном доме тише, чем в квартире, пояснил он.

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