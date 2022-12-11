Москва, 11 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря стороны обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

Достигнута договоренность о том, что министерства обороны и иностранных дел двух стран продолжат поддерживать «тесные контакты» по этому вопросу.

Ранее в пресс-службе Эрдогана отмечали, что в ходе беседы лидеров России и Турции обсуждались «зерновая сделка» и ход российской военной спецоперации.

2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в урегулировании ситуации в Сирии, а потому готова поддержать проведение переговоров лидеров Турции и Сирии.