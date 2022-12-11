Донецк, 11 декабря, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку, Новоселовку и Яковлевку, сообщили 11 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Так, в 14:40 мск ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив три снаряда калибра 152 мм, в 14:45 — Ясиноватую (три снаряда калибра 152 мм), в 14:25 — Никитовский район Горловки (пять снарядов калибра 122 мм), в 14:45 — Новоселовку (шесть снарядов калибра 122 мм).

В 15:00 ВСУ обстреляли Яковлевку, выпустив три снаряда калибра 152 мм, спустя пять минут киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка.