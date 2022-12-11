Донецк, 11 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 декабря осмотрел убежища в столице республики, рассказал он в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

В ряде зданий, как оказалось, помещения убежищ закрыты на замок, отметил врио главы ДНР.

«Открытые двери подъездов и убежищ — цена чьей-то жизни. Давайте примем эти очень простые меры предосторожности!» — призвал он.

Как сообщалось ранее, 10 декабря ВСУ в очередной раз подвергли жилые районы Донецка мощному обстрелу. Было выпущено не менее 20 ракет из РСЗО «Град».