Солнечногорск, Московская область, 11 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на художницу Галину Быстрицкую задержан в Московской области. Об этом 11 декабря сообщает агентство «Москва».

LeoFra Грабитель

«Против нападавшего возбудили дело о разбое, он арестован», — говорится в сообщении.

Нападение произошло 23 октября в Солнечногорском городском округе. Нападавший связал руки и ноги хозяйке коттеджа, угрожая ей ножом, после чего похитил более 1,5 млн рублей.

Также он забрал ключи от автомобиля и скрылся на нём. В тот же день полицейские нашли машину и вернули потерпевшей.