В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на художницу Быстрицкую
Солнечногорск, Московская область, 11 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на художницу Галину Быстрицкую задержан в Московской области. Об этом 11 декабря сообщает агентство «Москва».
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Грабитель
«Против нападавшего возбудили дело о разбое, он арестован», — говорится в сообщении.
Нападение произошло 23 октября в Солнечногорском городском округе. Нападавший связал руки и ноги хозяйке коттеджа, угрожая ей ножом, после чего похитил более 1,5 млн рублей.
Также он забрал ключи от автомобиля и скрылся на нём. В тот же день полицейские нашли машину и вернули потерпевшей.