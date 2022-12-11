Вена, 11 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет разрешению конфликта на Украине. Об этом политик заявил в прямом эфире телеканала ORF2.

(сс) European People's Party Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Он напомнил, что дважды пытался сыграть посредническую роль в переговорах с Москвой, так как Австрии принадлежит в ЕС особый нейтральный статус. Было два разговора с Путиным, одно посещение Киева и одно — Москвы. Затем состоялся долгий телефонный разговор с Путиным, согласованный с генсеком ООН.

«Речь шла об «открытии» Одессы, это были сложные переговоры… Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — сказал Нехаммер.

По его словам, сейчас из-за обстрелов «энергетической инфраструктуры» на Украине основания для переговоров осложнены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявляли, что Киев настроен не на переговоры, а на эскалацию конфликта.

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