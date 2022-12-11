Вильнюс, 11 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Прямое железнодорожное пассажирское сообщение открыто между столицами Польши и Литвы. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба министерства коммуникаций и транспорта Литвы.

tresdetres Железная дорога

Уточняется, что 11 декабря из Вильнюса в Польшу отправился первый состав.

По информации пресс-службы, железнодорожное сообщение между столицами Польши и Литвы осуществляется в рамках сотрудничества литовского госпредприятия «Железные дороги Литвы» и польской компании «ПКП Интерсити».

Отмечается, что с ноября месяца на декабрь было продано порядка одной тысячи билетов. Ранее прямые пассажирские перевозки между Вильнюсом и Варшавой не осуществлялись.