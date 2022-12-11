Москва, 11 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам проведет президент России Владимир Путин на следующей неделе. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Kremlin.ru Владимир Путин

На вопрос, действительно ли планируется заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Песков ответил: «Да, правда».

Напомним, предыдущее заседание совета проходило в июле. Как отмечал Путин, такие встречи проводятся регулярно, чтобы оценить прогресс в достижении национальных целей развития.

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