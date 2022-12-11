Белград, 11 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Власти не признаваемого Белградом Косово открыто игнорируют все международные соглашения, заявила 11 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Косово-je-Сербиja (Косово — это Сербия) Надпись на сербском языке

Сербия, в свою очередь, все соглашения соблюдает, поскольку стремится к миру и стабильности, но взаимностью Приштины в этом вопросе не пользуется, добавила она.

Ситуация в Косово вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают власти Сербии.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отреагировал на эти события обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады.