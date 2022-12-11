Рим, 11 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Запрет на телефонные звонки во время перелёта могут отменить в Европе в ближайшие несколько лет, пишет 11 декабря итальянская газета La Repubblica.

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Издание прогнозирует «период великих инноваций» в сфере коммерческих воздушных перевозок. Ранее газета сообщала, что в планах европейских перевозчиков — исключить на регулярных рейсах второго пилота. А во Франции власти хотят запретить перелёты в случае, если по тому же маршруту ходит поезд.

«В ближайшие несколько лет возможно ещё одно большое новшество: разрешение на телефонные звонки и отмена «режима полёта». По крайней мере над небом Европы», — говорится в публикации.

Еврокомиссия разрешила авиакомпаниям предоставлять пассажирам возможность пользоваться связью 5G. Государства ЕС должны до конца июня 2023 года зарезервировать полосы частот 5G для самолётов.

Опасения, связанные с технологией 5G, пока сильны в США. Телефонные компании и предприятия авиационной отрасли пока получают противоречивые результаты исследований о влиянии 5G на приборы, отмечает газета.