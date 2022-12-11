Москва, 11 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Желание политиков европейских стран избавиться от так называемой «зависимости» от поставок газа из России абсурдно, отметил 11 декабря в интервью «России 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gazprom.ru Газовый вентиль

При этом никто в Европе не говорит о том, что страны континента впадают в другую зависимость — от американского СПГ, добавил Песков.

Из-за разницы в ценах ЕС теряет, а Вашингтон получает миллиарды евро, констатировал пресс-секретарь президента.

9 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что цена на газ в странах ЕС в настоящее время более чем в десять раз выше, чем в ЕАЭС.

Руководители Еврокомиссии, инициируя отказ от российского газа, одновременно заявляют о тяжелых последствиях для энергетики от ситуации с ценами.