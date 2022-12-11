Архангельск, 11 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Архангельске 11 декабря в 20-градусный мороз часть многоквартирных жилых домов осталась без электричества. В экстренном порядке идёт переключение потребителей на резервные линии, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В ведомстве уточнили, что «энергетики восстанавливают электроснабжение в границах улиц Дзержинского, Тимме, Северодвинская и Обводный канал после отключения кабельной линии 10 кВ». Специалисты приступили к работам сразу после поступивших сигналов. Энергетики сообщают об обрыве кабеля. Восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время.

По данным синоптиков, в Архангельске в ночь на понедельник, 12 декабря, ожидается 18–20 градусов мороза, днём — около минус 13 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии обильные снегопады 11 декабря нарушили энергоснабжение в 13 муниципальных образованиях.