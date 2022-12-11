Тверь, 11 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. С ёлки в центре Твери убрали гирлянду с фотографиями президентов недружественных стран и некоторых артистов. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

«Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района», — заявили в пресс-службе.

Ранее на ёлку в центре Твери неизвестные повесили гирлянду из бумажных человечков, на которых наклеены фото Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, Аллы Пугачёвой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).