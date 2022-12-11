Белград, 11 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Спецназ Косово 11 декабря занял дамбу ГЭС «Газиводе» на севере края (у границы с остальной частью Сербии), передают 11 декабря местные СМИ.

JustUser Косово — это Сербия

По этим данным, спецназовцы прибыли на бронированных автомобилях, выгнали охрану ГЭС и сорвали сербские флаги.

«Газиводе» обеспечивает водой и электричеством южную часть основной территории Сербии и север Косово.

Очередное обострение ситуации в крае началось 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские населённые пункты на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают власти Сербии.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на эти события обращённым к сербам требованием немедленно разобрать баррикады.