Москва, 11 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Невыполнение соглашения «Минск-2» другими участниками стало предтечей специальной военной операции РФ на Украине. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин», Песков сообщил, что «со временем всё стало очевидно». Он отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители постоянно говорили об этом, подчеркнув, что другие участники переговоров игнорировали это.

«Вот это всё как раз является предтечей специальной военной операции», — констатировал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле согласились с тем, что Украина заключила Минские соглашения для того, чтобы «тянуть время».

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