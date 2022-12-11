В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 11 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и оккупированной части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Отмечается, что воздушная тревога объявлена в 14:21.
Ранее 11 декабря воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее российские средства ПВО сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районе Мелитополя и населенного пункта Алмазное в Донецкой Народной Республике.