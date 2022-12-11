Киев, 11 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и оккупированной части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в 14:21.

Ранее 11 декабря воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее российские средства ПВО сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районе Мелитополя и населенного пункта Алмазное в Донецкой Народной Республике.