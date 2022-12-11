Москва, 11 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений. Фрагмент со словами главы государства был опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На видео попал момент встречи главы России с Героями Российской Федерации после церемонии их награждения в Кремле. Путин подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который в ходе своего выступления ненадолго замолчал.

«Я 20 лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», — заявил Путин, таким образом подбодрив героя.

Кроме этого, Путин пришел на помощь военнослужащему и в ходе церемонии награждения. Когда Малыйкин, разволновавшись, ненадолго замолчал, зал поддержал бойца аплодисментами. Путин, который стоял неподалеку, подошел к герою, тронул за плечо и тихо сообщил: «Не спеши, спокойно. Здесь все свои». Тогда ефрейтор продолжил свою речь.