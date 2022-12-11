Рим, 11 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Ссора, произошедшая в Риме в ходе встречи собственников жилья, обернулась стрельбой. Погибли три человека, ранены ещё четверо, сообщает 11 декабря Agenzia Italia.

Donarreiskoffer Рим. Италия

Инцидент произошёл в районе Нуово Саларио, возле бара на улице Виа Монте Джиберто. Огонь открыл 57-летний мужчина по имени Клаудио Кампити.

От ранений скончались три женщины. Огнестрельные ранения получили ещё две женщины и один мужчина, кроме того, одному человеку стало плохо. Все они госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Один из свидетелей рассказал, что Кампити вошёл в бар, где проходило собрание, и заявил, что убьёт всех. После этого он стал стрелять из ружья. Оружие заклинило, после чего участники собрания смогли оказать злоумышленнику сопротивление. Впоследствии его поместили под стражу.

«Этот человек был известен всем, он был членом консорциума и в прошлом угрожал всем нам», — сообщил свидетель.

Спор касался старых конфликтов в кондоминиуме, отмечает издание. На встрече обсуждались некоторые аспекты совместного управления жильём.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери написал в Twitter, что инцидент — очень серьёзный. Он выразил соболезнования близким погибших.