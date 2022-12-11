Чебоксары, 11 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Чувашии обильные осадки в виде мокрого снега привели к нарушению энергоснабжения в 13 муниципальных образованиях. Об этом 11 декабря сообщает МЧС республики.

t. me/mchs_chuvashia Аварии на электросетях в Чувашии

По состоянию на 13:00 (мск) в зону отключения электроснабжения попали 90 населённых пунктов. Без света остались свыше 14 тыс. жилых домов с населением более 26 тыс. человек, а также 60 социально значимых объектов.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 45 бригад электриков и 48 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 декабря в Приволжском федеральном округе пройдут снег, мокрый снег, местами с дождём. В Чувашии в общей сложности выпадет 40–45 мм осадков.

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