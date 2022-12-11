Вашингтон, 11 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. После аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури загорелся стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом 11 декабря сообщает The Drive.

skeeze B-2 Spirit

«Во время планового полёта экипаж B-2 доложил о неисправности. После аварийной посадки произошёл пожар, потушенный службами базы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент находится в стадии расследования, пострадавших нет.

В сентябре на авиабазе Уайтмен сгорел другой самолёт B-2, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после неудачной посадки.