Белград, 11 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 11 декабря призвал косовских сербов «немедленно убрать баррикады».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия!

Боррель добавил, что «Евросоюз не потерпит нападений на свою миссию в Косово или использование [иных] насильственных, преступных действий».

Ситуация в Косово вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края.

Власти Сербии считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в Белграде.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом.