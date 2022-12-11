Челябинск, 11 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. На трассе в Челябинской области перевернулся грузовик с мандаринами, содержимое высыпалось на дорогу. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.

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Происшествие произошло 11 декабря на трассе М-5. Фура, что везла цитрусы, опрокинулась после ДТП.

По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика Volvo не держал дистанцию и въехал в стоящий на дороге «КамАЗ».