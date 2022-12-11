Чусовой, Пермский край, 11 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Потерявшая сознание во время гонки Кубка России лыжница Софья Иванова находится в нормальном состоянии. Об этом 11 декабря сообщил её тренер Александр Придчин.

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«Она шла на дистанции, говорит: «Мне плохо». Я говорю: «Потерпи, всем плохо, всем тяжело». Не думали, что так получится», — приводит слова Придчина РИА Новости.

По его словам, Иванова не должна была бежать последнюю гонку, поскольку ей надо было в институт.

Тренер рассказал, что сейчас всё нормально, спортсменка уехала домой с родителями. Раньше проблем у неё не было, перед поездкой она сдавала анализы: всё было в норме. Теперь будет проходить обследование.

11 декабря Иванова потеряла сознание во время гонки на 10 км на этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край). Потребовалась эвакуация спасателями, которые привезли спортсменку к карете скорой помощи на снегоходе.