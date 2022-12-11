Москва, 11 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Отношения Российской Федерации и западных стран дошли до стадии конфронтации, дальше жить придется в таких условиях. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация», — заявил пресс-секретарь.

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По его словам, страны Запада не любят Россию и любить не собираются. Он добавил, что нашей стране нужно быть собранной, мощной, иметь запас прочности.

«Потому что нам ещё придется жить в условиях этой конфронтации», — сообщил он, отвечая на вопрос журналиста о том, куда идут отношения России и западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, невыполнение соглашения «Минск-2» другими участниками стало предтечей специальной военной операции РФ на Украине, заявил в телеэфире пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.