Берлин, 11 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Киев и Берлин договорились о дополнительных поставках оружия для ВСУ, заявил 11 декабря в интервью местным СМИ киевский посол Алексей Макеев.

Бундестаг. Берлин

По его словам, власти Германии пообещали увеличить объемы поставок как оружия, так и боеприпасов.

О каком именно вооружении идёт речь, Макеев не пояснил, но отметил, что ВСУ нуждаются прежде всего в системах ПВО и гаубицах.

Как сообщалось ранее, Макеев также рассказал немецким СМИ, что «не хотел бы оказывать на Германию дипломатическое давление», но «вынужден» торопить с решениями о поставках, поскольку ВСУ «не могут ждать».

Ранее Берлин поставил в Киев гаубицы, системы ПВО, РСЗО, самоходные установки и иное вооружение на общую сумму почти в миллиард евро.