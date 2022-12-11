В Подольске газом насмерть отравилась семья из трёх человек
В подмосковном Подольске отравилась бытовым газом семья из трёх человек
Подольск, Московская область, 11 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске семья из трёх человек насмерть отравилась газом, об этом сообщает 11 декабря пресс-служба прокуратуры Московской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
Инцидент произошел в одной из квартир дома на Бородинской улице. В результате инцидента погибли 47-летние мужчина и женщина и их 18-летний сын.
По предварительным данным, семья погибла в результате отравления бытовым газом. В квартире спасатели нашли разобранную газовую колонку.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря мать и семеро её детей отравились угарным газом в Кировской области.
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