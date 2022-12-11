Лондон, 11 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. НАТО делает всё возможное, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией, заявил 11 декабря министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, альянс не имеет «внутренних потребностей» для вовлечения в конфликт, а НАТО не угрожало России прежде и не несёт для неё опасности сейчас.

В том же интервью Клеверли отметил, что Лондон намерен развивать «долгосрочное сотрудничество» со странами Азии, Африки и Латинской Америки для ослабления их связей с Россией.

9 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон направит в Киев новую партию вооружения, в частности зенитные установки и ракеты ПВО.

В тот же день власти Великобритании объявили о введении новых персональных санкций против граждан России.