Москва, 11 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Армия России продолжает наступление на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ 11 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как и днём ранее, вооруженным силам удалось выйти на более выгодные рубежи и позиции, рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

11 декабря в министерстве обороны также рассказали об успешном наступлении на донецком направлении, отражении атак ВСУ на южнодонецком, об ударах по скоплению живой силы и техники в Харьковской области и ликвидации трех диверсионных групп на территории ЛНР.