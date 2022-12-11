ВС России вышли на выгодные рубежи на краснолиманском направлении
Москва, 11 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Армия России продолжает наступление на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ 11 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Как и днём ранее, вооруженным силам удалось выйти на более выгодные рубежи и позиции, рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
11 декабря в министерстве обороны также рассказали об успешном наступлении на донецком направлении, отражении атак ВСУ на южнодонецком, об ударах по скоплению живой силы и техники в Харьковской области и ликвидации трех диверсионных групп на территории ЛНР.