Луганск, 11 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Более 60 киевских боевиков, которые пытались контратаковать российские войска, были уничтожены Вооруженными силами России в Луганской Народной Республике. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации министерства, на краснолиманском направлении российские военнослужащие продолжили осуществлять наступление, в результате они заняли более выгодные позиции.

Уточняется, что три штурмовые группы украинских боевиков на бронетехнике попытались безуспешно контратаковать позиции Вооруженных сил России в направлении населенных пунктов Площанка, Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики.

Отмечается, что все атаки противника были отражены, боевики отброшены на исходные позиции.

В результате российские военные ликвидировали до 65-ти украинских боевиков, кроме этого они уничтожили боевую бронированную машину и два пикапа.

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