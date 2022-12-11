Москва, 11 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районе Мелитополя и населенного пункта Алмазное в Донецкой Народной Республике, сообщили 11 декабря в Министерстве обороны РФ.

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«Средствами ПВО за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное ДНР и города Мелитополя», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было сбито два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря российские средства ПВО сбили в Луганской Народной Республике три снаряда системы залпового огня HIMARS. Сутками ранее ВС России сбили один вертолет, пять БПЛА и 14 снарядов реактивных систем залпового огня, среди которых HIMARS, «Ольха», «Ураган», и одну противорадарную ракету HARM.