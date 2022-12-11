Москва, 11 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» сбиты за сутки российскими средствами ПВО. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Средствами ПВО за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Алмазное (ДНР) и города Мелитополя», — сказал Конашенков на брифинге.

Ещё два снаряда РСЗО «Ураган» было сбито в районе населённого пункта Новое Запорожской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».