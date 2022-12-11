Будапешт, 11 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Венгерское правительство продлило срок эксплуатации действующих энергоблоков атомной электростанции «Пакш», сообщили 11 декабря в пресс-службе кабинета министров.

ИА REGNUM Атомная энергетика

Парламент Венгрии 7 декабря одобрил продление срока эксплуатации четырех энергоблоков АЭС «Пакш» ещё на 20 лет. Срок действия атомных реакторов станции должен был бы завершиться в 2032–2037 годах. Теперь они проработают как минимум до 2052 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия ядерного топлива новой модификации была поставлена на АЭС «Пакш» в 2020 году.

Осенью 2023 года в Венгрии начнётся строительство атомной электростанции «Пакш-2». В настоящее время идёт подготовка строительной площадки для двух новых ядерных реакторов и зданий второй очереди станции.