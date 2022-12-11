МО РФ сообщило об уничтожении до 30 боевиков на северо-востоке Украины
Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харьковской области до 30 боевиков
Москва, 11 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили более 30 киевских боевиков в Харьковской области. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области», — говорится в новой сводке оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 45 боевиков ВСУ.
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