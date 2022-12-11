Москва, 11 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ уничтожена российскими войсками в районе Краматорска. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Краматорск (ДНР) вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сказал Конашенков на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС России за сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ.